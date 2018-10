Sfaturi de aur de la un nutritionist din China

Aceasta reteta a fost propusa de cel mai renumit nutritionist chinez Cheng Lee, pentru redobandirea generala a sanatatii. La elaborarea acestei retete specialistul a pornit de la premisa ca ingredientele remediului trebuie sa fie foarte simple si accesibile, astfel incat fiecare persoana sa poata prepara acest remediu.

Acest lucru a fost foarte usor de indeplinit, pentru ca sfecla, morcovul si marul contin toate elementele necesare sanatatii. Iata de ce ai nevoie pentru a prepara acest remediu: 1 sfecla mica, 2 morcovi, 1 mar.

Ce faci mai departe: Stoarceti sucul din acest produse, fara a le mesteca. Le puteti amesteca abia peste o ora, pentru ca este nevoie de ceva timp pentru ca ele sa-si elibereze toti compusii.

La ce te ajuta aceasta bautura uimitoare: Detoxifica ficatul si rinichii, Previne dezvoltarea tumorilor, Reduce durerea menstruala, Fortifica sistemul imunitar, Intinereste pielea, Trateaza tiroida, Ajuta la slabit. Dupa cum vezi, totul este simplu, genial de simplu! Atentie: aceasta bautura nu trebuie consumata de persoanele cu diabet, diaree, urolitiaza si cu probleme gastrice.

De ce este bine sa consumi SFECLA ROSIE

Cunoscuta pentru beneficiile sale inca din antichitate, sfecla rosie are in compozitia sa multe substante nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu si antioxidanti.

Iata care sunt cele mai importante efecte pozitive pe care le are asupra sanatatii:

1. Lupta impotriva anemiei

Sfecla rosie contine o gama larga de vitamine, minerale si substante active. Printre acestea contine fier, dar si acid folic – importante in producerea de globule rosii la nivelul maduvei osoase hematogene.

2. Protejeaza ficatul

Afectiunile hepatice pot fi ameliorate prin consumul de sfecla rosie. Astfel ficatul gras (steatoza hepatica), ficatul obosit, ficatul lenes sau chiar in starile infectioase precum hepatite sfecla rosie ajuta la imbunatatirea metabolismului celular si prelungeste viata hepatocitelor (celule hepatice).

3. Tine inima sanatoasa

Potrivit unui studiu din 2010 al Universitatii Queen Mary, un pahar de 250 ml de suc din sfecla rosie pe zi scade considerabil tensiunea arteriala. Cu cat tensiunea este mai crescuta, cu atat scaderea este mai mare.

Daca ar fi consumata pe scara larga, sfecla rosie ar putea reduce cu 10% decesele cauzate de bolile cardiovasculare, sunt de parere cercetatorii.

4. Previne cancerul

Betacianina, cea care da culoare rosie este un antioxidant puternic, care are proprietati de prevenire a cancerului.

O cercetare a Universitatii Howard a demonstrat ca betacianina a incetinit cu 12,5% progresia tumorilor in cazul cancerului de prostata si a celui mamar.

5. Combate depresia

Cercetari recente au aratat ca sfecla rosie are puterea de a controla starea de spirit, gratie betainei continute, despre care se stie ca relaxeaza mintea si amelioreaza depresia.

6. Creste rezistenta la efort

Sucul de sfecla rosie creste rezistenta fizica a organismului, ajutandu-i pe oameni sa-si prelungeasca programul de exercitii fizice cu 16%, potrivit unui studiu realizat in Marea Britanie.

O echipa de cercetatori de la Universitatea din Exeter a descoperit ca nitratul continut de sfecla rosie contribuie la reducerea consumului de oxigen – exercitiile fizice devenind mai putin obositoare.

7. Stimuleaza creierul

Un studiu din 2011 al Universitatii Wake Forest a scos in evidenta faptul ca sfecla rosie poate impiedica progresia dementei. Acest lucru este posibil datorita oxidului nitric care creste fluxul de sange catre creier. Nivelul crescut de acid folic pe care il contin (aproximativ 75% din doza zilnica recomandata) 2-3 sfecle mari joaca de asemenea un rol important in prevenirea bolii Alzheimer.

BENEFICII CONSUM MERE

Merele contin o cantitate semnificativa de fibre solubile (5 grame). A fost demonstrat stiintific faptul ca aceste fibre au capacitatea de reduce tulburari intestinale, inclusiv diverticulita, hemoroizii si chiar unele tipuri de cancer. Consumul de mere ajuta de asemenea la controlul nivelului de insulina prin eliberarea de zahar lent in fluxul sanguin. Merele au capacitatea de a curata si detoxifia, ajutand la eliminarea metalelor grele din organism, cum ar fi plumbul si mercurul.

Merele contin pectina, iar aceasta la randul ei ajuta la reducerea nivelului de colesterol prin diminuarea secretiei de insulina din sange.

O serie de cercetatori, au constatat de-a lungul unor studii faptul ca daca reusim sa consumam cinci mere pe saptamana, vom reusi automat sa reducem si riscul de aparitie a bolilor respiratorii cum ar fi astmul sau bronsita.

Potrivit medicinei chineze, merele contribuie la consolidarea inimii, potolesc setea, lubrifiaza plamanii, scad mucoasa si cresc fluidele corporale.

Otetul de mere poate ajuta la prevenirea formarii de pietre la rinichi.

Studiile indica faptul ca zilnicul consum de mere (cel putin un mar pe zi) poate reduce dezvoltarea bolilor de piele.

Potrivit unui studiu brazilian, consumul unui mar inainte de masa a ajutat femeile sa piarda cu pana la 33% mai mult in greutate, fata de femeile care nu au consumat un mar.

Un mar contine doar intre 50-80 de calorii si nu are nici o grasime sau continut sodiu.

Merele sunt o sursa bogata de vitaminele C, A si flavonoide, continand totodata cantitati mai mici de fosfor, fier si calciu.

Merele sunt o foarte buna sursa de potasiu, care promoveaza la randul ei sanatatea inimii.

Te-am convins? Celerba vorba „Un mar pe zi tine doctorul la distanta” este cu siguranta reala! Un simplu mar poate aduce beneficii variate de sanatate si mai mult de atat, dispune si de un gust delicios! Nu mai sta pe ganduri! Vrei sa rontai ceva – ia un mar!

BENEFICII CONSUM MORCOVI

Contrar regulei generale conform careia este mai bine sa consumam legumele in starea lor naturala, deci crude, in acest caz morcovul este mai bine sa fie mancat fiert. Prin fierbere acesta isi pierde duritatea, iar organismul il digera mai usor, absorbind o cantitate mult mai mare de betacaroten.

Sunt bogati in betacaroten, un compus care se transform in mod natural in vitamina A atunci cand sunt consumati. Cu cat morcovul este mai oranj, cu atat este mai bogat in betacaroten. La nivelul retinei, vitamina A se transforma in rodopsina, un pigment purpuriu care te ajuta sa vezi noaptea. In plus, betacarotenul protejeaza impotriva degenerarii maculare (afectiune care include o varietate de boli de natura oftalmologica) si a cataractei.

Studiile arata ca morcovii reduc riscul aparitiei cancerului de plamani, mamar si de colon cu pana la o treime datorita continutului de falcarinol, un pesticid natural din componenta acestora. Acestia scad nivelul colestrolului rau care cauzeaza ateroscleroza, iar fibrele pe care le contin elibereaza fluxul sanguine de excesul de lipide. De asemenea, morcovii contin potasiu, care ajuta la echilibrarea nivelului de sodiu, asociat cu hipertensiunea, si tin presiunea sangelui sub control.

Sunt bogati in antioxidanti care protejeaza celulele pielii si lupta impotriva radicalilor liberi.

Morcovii contribuie la detoxifierea ficatului, ajuta la vindecarea acneei, previn deshidratarea si ajuta la uniformizarea tenului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.