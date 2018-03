Sfaturi de la OPC. La ce trebuie sa fiti atenti cand faceti cumparaturile pentru masa de Pasti

Pentru că produsele pe care le cumpărați în această perioda, premergătoare sărbătorilor pascale, să nu prezintă un pericol pentru sănătatea dvs., va recomand să cumpărați produse alimentare perisabile ( carne de miel, peste, ouă etc.) numai din locuri amenajate și autorizate ( măcelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate în piețe ) care dispun de echipamente ( vitrine frigorifice, termometre ) și care asigura condițiile igienico-sanitare specifice și unde aveți certitudinea că produsele sunt controlate sanitar-veterinar.OPC prezintă în continuare câteva recomandări utile la cumpărarea produselor specifice Sărbătorile Pascale :Comercializarea cărnii- Achiziționarea cărnii (inclusiv a cărnii de miel) se va face numai din locuri special amenajate, dotate și autorizate ( măcelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate în piețe ) și trebuie să aibă ștampila de control sanitar-veterinar. În aceste condiții aveți garanția unui produs sigur ce nu va va afecta sănătatea;- Evitați cumpărarea de carne de la persoane și din locuri neautorizate, din „portbagajele mașinilor” chiar dacă prețul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condițiile optime de transport, depozitare și comercializare și nu va poate elibera bon de casă cu care să justificați tranzacția comercială și riscați să achiziționați un produs neconform sau chiar nesigur care poate să va afecteze sănătatea;- Verificați, prin apreciere directă, proprietățile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect de mazguit, cu prezența mucilagiilor etc), culorii (culoare modificată), consistenței, prezența corpurilor străine etc. Carnea (miel) trebuie să prezinte la suprafață o pelicula uscată, de culoare roz până la roșie, să fie fermă și elastică, atât la suprafață cât și în secțiune; mirosul trebuie să fie caracteristic de produs proaspăt;- Ca o măsură de prevedere suplimentară este bine să observați la mielul cumpărat copită și dentiția specifice ierbivorelor ( la dentiție se va urmări în special lipsa caninilor).- Se va acordă atenție prețului afișat și se va verifică concordanță dintre prețurile afișate la raft și cele marcate pe bonurile de casă;- Carnea achiziționată sub formă refrigerată se va transporta, în condiții igienice, cât mai repede la domiciliu și se va depozita la frigider.Comercializarea ouălor- Achiziționarea ouălor se va face numai din locuri special amenajate, autorizate !Evitați cumpărarea de ouă de pe marginea drumului, chiar dacă prețul oferit este comparativ mai mic;- Ouăle de consum trebuie să prezinte coajă, intactă, normală, fără fisuri, fără corpuri străine, fără mirosuri străine;- La spargerea oului, albusul trebuie să fie de consistentă densă, transparent, iar gălbenușul semiglobulos, ușor aplatizat și bine delimitat de albuș;- În cazul ouălor vândute în vrac trebuie comunicate vizibil, cu ușurință și perfect lizibil, informațiile privind:- categoria de calitate (A);- categoria de greutate (Clasamentul ouălor din categoria A în funcție de greutate​XL – foarte mare: greutate mai mare sau egală cu 73 g;​L – mare: greutate mai mare sau egală cu 63 g și mai mică de 73 g;M – mediu: greutate mai mare sau egală cu 53 g și mai mică de 63 g;S – mic: greutate mai mică de 53 g;- o indicație a metodei de creștere a găinilor;- o explicație a semnificației codului producătorului;- dată de valabilitate minimă.Se va acordă atenție prețului afișat și se va verifică concordanță dintre prețurile afișate și cele marcate pe bonurile de casă.Comercializarea vopselei de ouă- Achiziționarea vopselei de ouă se va face numai din locuri autorizate !- Se va citi cu atenție eticheta produsului, care trebuie să conțînă: numele și adresa producătorului, lista ingredientelor, instrucțiuni de utilizare și dată durabilității minimale.Atenție ! Nu utilizați la vopsirea ouălor vopsea pentru alte destinații, precum cea tipografică sau cea pentru textile . Deși rezultatele sunt spectaculoase, utilizarea altor tipuri de vopsele , poate prezența un posibil pericol pentru sănătatea dumneavoastră.Comercializarea produselor de patiserie (cozonaci, checuri etc.)- Achiziționarea produselor se va face numai din locuri autorizate!- Spațiile de comercializare trebuie să fie în permanentă curate și bine întreținute;- Personalul care comercializează produse de patiserie trebuie să poarte echipament de protecție sanitară a produselor;- Produsele de patiserie neambalate se vor vinde din recipiente curate, la adăpost de praf și de muște, fiind servite numai cu ustensile speciale; este interzis a se permite consumatorilor să aleagă produsele cu mâna;- Pentru produsele de patiserie preambalate dată durabilității minimale este stabilită de producător și se va inscripționa pe eticheta/ ambalaj.Comercializarea ciocolatei, produselor din ciocolată, produse pe baza de cacao și grăsimi vegetale (tablete, figurine etc)- Etichetele acestor produse trebuie să conțînă următoarele informații: denumirea produsului,numele și adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului - în cazul produselor din import se vor înscrie numele și adresa importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România, dată durabilității minimale, cantitatea netă, condiții de depozitare.- Produsele din import trebuie să fie însoțite de etichete cu elementele de identificare și informare în limba română.- Pentru ciocolată și produse din ciocolată: se menționează în mod obligatoriu conținutul de cacao substanță uscată, exprimat în procente, astfel: “ cacao…% minim”; în cazul ciocolatei umplute se menționează produsul de umplutură; se exceptează de la indicarea cantității nete produsele din ciocolată preambalate, cu o greutate mai mică de 50 grame; această excepție nu se aplică produselor cu o greutate netă mai mică de 50 grame fiecare, atunci când sunt prezentate într-un ambalaj conțînând două sau mai multe astfel de produse, dacă conținutul net total, inclusive ambalajul, este egal sau mai mare de 50 grame; în cazul produselor din ciocolată turnate și goale în interior, această indicație poate fi înlocuită cu conținutul net minim; o mențiune privind adaosul de cafea sau băuturi spirtoase, atunci când acesta depășește 1% din masă produsului.- După cumpărare, verificați, prin apreciere directă, proprietățile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect matuit etc), culorii (culoare modificată), consistenței, prezența corpurilor străine etc. Ciocolată proaspătă trebuie să prezinte o suprafață lucioasă, nestratificata și fără pete, să fie onctuoasa, casantă la rupere fără senzație de rugozitate la masticare, culoare și gust specific.Drajeurile trebuie să aibă suprafață netedă, lucioasă, uscată și nelipicioasa.- Achiziționarea produselor se va face numai din locuri autorizate; evitați cumpărarea de produse de la vânzători ambulanți , chiar dacă prețul oferit este comparativ mai mic;- Verificați starea ambalajelor (integritate, etanșeitate) și încadrarea produselor în dată durabilității minimale, după caz, în dată limita de consum stabilite de producător.Comercializarea vinurilor- Conținutul etichetei trebuie să cuprindă: denumirea sub care se vinde produsul, denumirea și adresa producătorului, sau a importatorului sau a imbuteliatorului, volumul net, concentrația alcoolică, o informație privind lotul, dată durabilității minimale pentru băuturile alcoolice cu concentrația alcoolică mai mică de 10% vol.;- Pentru vinuri, eticheta trebuie să mai conțînă următoarele informații: categoria de calitate,indicația geografică sau denumirea de origine controlată pentru vinurile de calitate superioară,tipul vinului, funcție de conținutul de zaharuri;- Aspectul lichidului: culoare corespunzătoare sortimentului, limpede, fără depuneri sau impurități în suspensie.- La întoarcerea buteliei cu dopul în jos, conținutul nu trebuie să se tulbure sau să prezinte impurități sau scurgeri.- Marcarea băuturilor alcoolice distilate se face cu respectarea reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Finanțelor.La cumpărarea produselor alimentare și, implicit a vinului , solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea/siguranță unui produs.