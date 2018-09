Sfaturi de la specialistii Ropharma pentru intarirea imunitatii in sezonul rece

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Venirea sezonului rece si inceperea scolii sunt doua evenimente care pun serios la incercare sistemul imunitar al micutilor nostri. Ce putem face pentru a-i ajuta sa treaca peste aceasta perioada fara a se confrunta cu probleme serioase de sanatate, ne spune Corina Toplici, farmacist-sef la farmacia Ropharma Sf. Ioan, Vaslui. Majoritatea copiilor racesc mai des odata ce intra in colectivitate (scoala, gradinita). Ce masuri pot lua parintii pentru a-i proteja? Sistemul imunitar cuprinde mecanismele de aparare ale organismului fata de agentii patogeni – virusuri, bacterii, fungi, substante toxice etc. Daca agentii patogeni sunt in cantitati mici, sistemul imunitar face fata atacului, insa exista si situatii cand siste ...