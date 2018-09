Sfaturi intre betivi

Doi betivi intr-un bar,unul dintre ei zice:

– Bai, de 2 saptamani nevasta ma tot da afara din casa cand vin beat.Ce sa fac?

– Bai, cand ajungi in fata usii te dezbraci,si ea nu poate sa te lase afara ca doar vecini ce o sa zica?

– Ok

Zis si facut.

Dupa 4 zile se intalnesc in bar si ce zice betivul?

– Ba, am facut cum ai zis tu…

– Da, si?

– Ba, am ajuns in fata usii, m-am dezbracat, s-a deschis usa,am intrat si am auzit “Urmeaza statia Piata Sudului, cu peronul pe partea dreapta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.