Sfaturi pentru inceperea propriei afaceri

Cum se prepara frigaruile de pui cu orez salbatic. O rețeta simpla, delicioasa și sanatoasa Cum se prepară frigăruile de pui cu orez sălbatic. O rețetă ușoară, de vară, pe care o puteți prepara atât la cină, cât și la prânz.

Romania este al noualea producator de bere din UE Anul trecut o cantitate de peste 41 de miliarde de litri de bere conţinând alcool a fost produsă în UE, cu 2,5 miliarde de litri mai mult decât în 2016. România s-a situat pe locul nouă în topul celor mai importanţi producători de bere din UE, arată datele Eurostat

Furturi in serie, la Galati! Un cuplu a bagat spaima in comerciantii din mall Furturi în serie. Un cuplu din Galați și-a făcut un obicei din a fura rochii din diverse magazine. Citește mai departe...

O firma creata de Firea la primarie da peste 10.000 de lei pe aparate de cafea Una dintre companiile infiintate de primarul Capitalei, Gabriela Firea, se pregateste de cumparaturi, mai exact va achizitiona aparate de cafea si nu numai.

Tariceanu, despre vacanta lui Dancila: Ca premier, nu aveam consultari cu Basescu pentru interimat Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, referitor la sesizarea lui Klaus Iohannis la CCR asupra unui conflict între premier şi preşedinte, că în perioada cât a fost premier nu s-a consultat cu şeful statutului legat de cine Citește mai departe...

Iohannis sesizeaza CCR pentru un conflict cu premierul: O acuza pe Dancila ca a incalcat Constitutia UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala cerandu-i sa solutioneze conflictul juridic de natura constitutionala generat de decizia premierului Dancila de a-l lasa pe vicepremierul Paul Stanescu la carma Guvernului in perioada in care ea va pleca in concediu.

Alina Mungiu ataca dur diaspora romaneasca: ”lumpendiaspora”, ”o masa jalnica”, manipulata Ziua şi jignirile la adresa românilor care protestează. De această dată, limbajul de mahala îi aparţine politologului Alina Mungiu Pippidi. Citește mai departe...

Tariceanu: Dancila doar a delegat anumite atribuții Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că premierul Viorica Dăncilă nu a desemnat un prim-ministru interimar pentru perioada concediului său, ci doar a delegat unele atribuţii. „Nu am văzut decizia premierului. Nu ştiu dacă este desemnat interimar. Nu cred că premierul poate des ...

Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, în legătură cu cererea ca Parlamentul să rediscute legile Justiției făcută de șeful statului, Klaus Iohannis, că „în ultimii ani nu au fost legi care să fie atât de dezbătute" ca acestea. „Nu am să comentez declarațiile președintelui. Cred că legile justiției au fost suficient dezbătute. Cred că în ultimii ani nu au fost legi care să fie atât de dezbătute" ca acestea.