Sfaturi pentru o viata mai buna

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru a-ti imbunatati calitatea vietii, trebuie sa incepi cu pasi mici - ce-i drept - sa schimbi cate ceva in rutina ta zilnica. Iata cateva sfaturi elementare pentru o viata mai buna, in general: In fiecare zi, aloca-ti un timp cuprins intre 10 si 30 de minute si plimba-te. Si in timp ce mergi, zambeste! Acesta este antidepresivul suprem. Stai linistita, in tacere, timp de cel putin 10 minute in fiecare zi. Atunci cand te trezesti dimineata, roaga-te si cere-i lui Dumnezeu sa iti ofere indrumare, sa te ghideze pentru a-ti atinge scopul in ziua respectiva. Mananca mai multe alimente care cresc in copaci sau pe anumite plante si mananca mai putine alimente procesate in fabrici. Bea ceai ...