Sfaturi utile de la Protectia Consumatorului. Cum sa alegem cele mai sigure produse pentru masa de Paste

Paștele la români înseamnă, pe lângă componenta religioasă – comemorarea învierii lui Iisus Hristos, una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine – , și mese îmbelșugate, de pe care nu lipsesc tradiționalele ouă roșii, carnea de miel, cozonacii și vinul roșu.Ca să ne asigurăm că produsele pe care le punem pe masă de Paște nu reprezintă niciun risc pentru sănătatea noastră și a celor dragi, trebuie să ne luăm o serie de măsuri de siguranță atunci când le cumpărăm, ne sfătuieșteCum unul dintre cele mai așteptate momente din prima zi de Paște este acela în care ciocnim ouă, este bine să ne asigurăm că, înainte de le vopsi, acestea sunt proaspete. Așadar, recomandarea directorului general al ANPC este să le cumpărăm doar din locuri special amenajate, autorizate, și nu de pe marginea drumului, chiar dacă prețul este mai mic decât cel din magazine. Atunci când cumpărăm ouă în vrac, trebuie să știm categoria de calitate (A), categoria de greutate ( XL, L, M sau S) și să avem informații legate de metoda de creștere a găinilor, de semnificația codului producătorului și de data de expirare.La fel de atenți este bine să fim și în ceea ce privește vopseaua de ouă. Este extrem de important să o achiziționăm doar din locuri autorizate și să citim cu atenție eticheta produsului, care trebuie să includă: numele și adresa producătorului, lista ingredientelor, instrucțiunile de utilizare și data de expirare.„Nu utilizați la vopsirea ouălor vopsea menită pentru o cu totul altă utilizare, precum cea tipografică sau cea pentru textile, pentru că poate fi toxică”, atrage atenția Paul Anghel.Carnea pentru masa de Paște, fie că este de miel sau nu, este recomandat să o cumpărăm numai din locuri special amenajate și autorizate, adică din măcelării și magazine alimentare, în niciun caz din portbagajele mașinilor sau de la tarabe.„Trebuie să ne asigurăm că are ștampila de control sanitar-veterinar și un aspect normal – nu prezintă mucilagii, nu are culoare modificată și prezintă o consistență normală. Carnea trebuie să aibă la suprafață o peliculă uscată, de culoare roz până la roșie, să fie fermă și elastică atât la suprafață, cât și în secțiune, iar mirosul trebuie să fie proaspăt. Ca să ne asigurăm că este carne de miel, putem să verificăm dentiția specifică erbivorelor – lipsa caninilor)”, a explicat reprezentantul ANPC.În ziua de Paște, la fel de important ca ouăle și carnea de miel este și desertul: cozonaci, checuri și alte produse ce conțin cacao sau ciocolată. În cazul în care cumpărăm cozonacul sau checul neambalat, este important să ne asigurăm că îl primim în recipiente curate, la adăpost de praf și de muște. Atunci când îl achiziționăm din magazine, recomandarea specialiștilor este să fim atenți la data de expirare.și a celor pe bază de cacao și grăsimi vegetale, este bine să ne asigurăm că pe etichetă sunt trecute denumirea produsului, numele și adresa producătorului, ale ambalatorului sau ale distribuitorului, data de expirare și condițiile de depozitare.„Pentru ciocolată și produse din ciocolată, este menționat în mod obligatoriu conținutul de cacao substanță uscat, exprimat în procente. În cazul ciocolatei umplute, este menționat produsul de umplutură. Greutatea produsului trebuie să apară pe etichetă doar dacă produsul are peste 50 de grame. După ce cumpărăm produsul, trebuie să verificăm starea în care se află: ciocolata proaspătă trebuie să aibă o suprafață lucioasă, nestratificată și fără pete, să fie onctoasă și casantă la rupere”, subliniază Paul Anghel.Și vinul, în special cel roșu, este nelipsit de la masa de Paște. Ca să ne asigurăm că vom consuma un vin de calitate, este bine să verificăm dacă următoarele informații se regăsesc pe etichetă: categoria de calitate, indicația geografică sau denumirea de origine controlată pentru vinurile de calitate superioară, tipul vinului în funcție de conținutul de zaharuri.Aspectul vinului trebuie să fie de o culoare corespunzătoare sortimentului, limpede, fără depuneri sau impurități aflate în suspensie. Atunci când întoarcem sticla cu dopul în jos, vinul nu trebuie să se tulbure sau să prezinte impurități ori scurgeri.