Sfaturile inteleptilor: 7 lucruri pe care trebuie sa le tineti in taina

Exista lucruri in viata care nu trebuie dezvaluite nimanui. Acestea sunt secretele dvs. personale, poate chiar nici cele mai apropiate persoane nu trebuie sa le cunoasca. Uneori, atunci cand cei din jur cunosc mai putin despre dvs., aveti succese mai mari. Aflati, in cele ce urmeaza, care sunt cele 7 lucruri pe care trebuie sa le tainuiti.

1. Primul lucru pe care trebuie sa-l pastrati in secret, spun inteleptii, sunt planurile de viitor. Nu spuneti nimanui pana planurile se vor indeplini. Orice idee nu este ideala si are unele puncte slabe, in care se lovi foarte usor.

2. Al doilea lucru pe care il recomanda inteleptii este sa nu spuneti despre faptele de milostenie. Un lucru bun este o raritate in aceasta lume si de aceea trebuie pazit foarte bine. Nu va laudati pentru un lucru bun. Mandria va vedea acest lucru si va inlatura tot binele care a venit cu aceasta milostenie.

3. Al treilea lucru pe care nu trebuie sa-l dezvaluim este despre ascetismul nostru. Nu spuneti tuturor despre limitele dvs. in alimentatie, somn, relatii sexuale etc. Asceza fizica aduce foloase daca este in coordonare cu starea emotionala.

4. Al patrulea lucru despre care trebuie sa tacem este despre curajul si barbatia dvs. Unii au incercari interioare, altii incercari exterioare. Incercarile exterioare se observa, de aceea oamenii primesc medalii, insa daca au fost depasite anumite incercari interioare nimeni nu le observa si de aceea nici nu aveti premii pentru ele.

5. Al cincilea lucru sunt cunostintele duhovnicesti. Acestea au diferite niveluri si trebuie dezvaluite doar la un anumit nivel de curatie. Principala greseala a incepatorilor este dorinta de a se impartasi cu ceilalti despre starea duhovniceasca, care in loc sa-i aduca liniste, ii aduce tulburare.

6. Al saselea lucru pe care nu trebuie sa-l spuneti celor din jur sunt conflictele familiale si viata familiala. Tineti minte: cu cat mai putin veti vorbi despre problemele din familia dvs. cu atat ea va fi mai puternica si mai stabila. Cearta este indepartarea energiei negative care se aduna in procesul de comunicare.

7. Al saptelea lucru despre care nu trebuie sa vorbiti este despre cuvintele urate pe care le-ati auzit. Puteti sa va murdariti incaltamintea sau puteti sa va murdariti constiinta. Daca veniti acasa si spuneti tot ce ati auzit de la un necioplit pe strada, nu va va deosebi de acea persoana care a venit acasa si nu s-a descaltat.

Cel mai important este Tatal

Cel mai apropiat este Mama

Cel mai important este Sanatatea

Cel mai groaznic este Alcoolismul

Cel mai respingator este Fumatul

Cel mai mizerabil este Tradarea

Cel mai murdar este Minciuna

Cel mai urat este Vaicareala

Cel mai frumos este sa ai o Dorinta si sa o indeplinesti!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.