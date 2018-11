Sfecla rosie, o minune a naturii! Beneficiile ei te vor face sa o consumi zilnic

Sfecla rosie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); “Mai bine previi decat sa tratezi”, de cat ori am auzit asta? Probabil de multe ori, insa trebuie sa recunoastem ca asta e realitate. Si nu, nu trebuie sa tratam prin medicamente ci printr-un stil de viata sanatos. Spre exemplu, sfecla rosie, ieftina si la indemna oricui, poate face adevarate minuni pentru sanatatea noastra. Sfecla rosie are atat de multe proprietati, precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu si antioxidanti, ca ar fi pacat sa nu “profitam” de ea. Iata care sunt cele mai importante efecte pozitive pe care le are asupra sanatatii, conform doctorulzilei.ro. 1. Lupta impotriva anemiei Sfecla rosie contine o ...