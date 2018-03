Sfintii 40 de mucenici din Sevastia: Ce sa faci pe 9 martie daca vrei sa iti mearga bine

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfintii 40 de mucenici din Sevastia sunt sarbatoriti in religia crestin-ortodoxa in data de 9 martie. Aceasta sarbatoare este trecuta cu cruce neagra in calendar si este legata de mai multe traditii, obiceiuri si superstitii. Cei 40 de mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324), cunoscut pentru prigoanele sale contra crestinilor. Mucenicii erau de orginie romana, greaca si armeneasca si faceau parte din Legiunea a XII a Fulminata din Armenia. Ei erau crestini, iar Guvernatorul Agricola, afland despre credinta lor, a incercat sa-i oblige sa se se inchine la idoli falsi. Ei au fost bagati in temnita si batuti cu pietre timp de opt zile, iar ulterior condamnati la moarte prin inghetare in lacul din Sevastia, dar ...