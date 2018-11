Sfintii Mihail si Gavriil, sarbatoriti pe 8 noiembrie. De ce trebuie sa aprinzi neaparat o lumanare astazi

Sfintii Mihail si Gavriil lumanare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste joi, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Potrivit traditiei, astazi nu este bine sa faci anumite lucruri. Numele complet al sarbatorii este Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. Cuvantul "arhanghel" inseamna "mai mare peste ingeri" sau "cel dintai dintre ingeri", iar Sfintii Arhangheli sunt in numar de sapte - Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil si Varahil, mentionati in Cartea Apocalipsei ca fiind cele sapte duhuri care stau in fata Tronului lui Dumnezeu. Mihail si Gavriil sunt cei mai cunoscuti dintre arhangheli, despre care se spune ca lupta in oastea cereasca pentru respectar ...