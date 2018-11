Sfintirea Catedralei Neamului merge inainte, chiar daca nu are aviz ISU: Care e programul din acest weekend

Cutremur in Romania, de magnitudine insemnata, sambata dimineața Un cutremur s-a produs în această dimineață, la ora 04.47, în zona seismică Vrancea și a avut o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter, anunță Institutul Național pentru Fizica Pământului. Citește mai departe...

Selectionerul Frantei, cuvinte frumoase despre Romania, la capatul tragerii la sorti EURO 2019. Ce spune de Ianis Hagi Romania a fost repartizata in grupa C de la EURO 2019, Campionatul European de tineret (Under 21) din Italia, acolo unde tara noastra revine la un turneu final dupa 20 de ani de absenta.

Cazul Khashoggi: Donald Trump ar putea da socoteala in fata politicienilor americani pentru deciziile luate Camera Reprezentantilor din SUA intentioneaza sa examineze decizia presedintelui Donald Trump de a mentine relatiile cu Arabia Saudita in pofida asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, afirma un lider al opozitiei democrate, Adam Schiff.

Neatent, un șofer din Brăila a luat o țeapă de zile mari. Și-a alimentat mașina cu aproape 28 de litri de benzină, iar la final a plătit nu mai puțin de 390 lei. Acest lucru a fost posibil pentru că, la pompa respectivă, un litru de benzină costa 13,99 lei! Enorm! Asta în condițiile în […]

Pozele cu doi tineri din Iași au devenit, într-un timp foarte scurt, virale. Cuplul se află la un fast-food din oraș, iar cel care i-a pozat a ținut să urce imaginea pe o rețea de socializare, în speranța că și alte persoane îi vor lua drept exemplu. „La unii dragostea costă 12 lei! Mai exact […]

Un bărbat de 70 de ani, din Todireni, județul Botoșani, a murit, în timpul nopții de vineri spre sâmbătă, în locuința sa, care a luat foc, cel mai probabil din cauza jarului căzut din sobă. Potrivit reprezentanților ISU Botoșani, incendiul a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o locuință din comuna Todireni, iar în […]

COMENTARIU Lelia Munteanu: Evreii sunt un popor care nu poate dormi si nu-i lasa nici pe ceilalti Fraza îi aparţine - cui altcuiva? - lui Issac Bashevitz-Singer.

#100 | 100 de ani in 100 de momente: In 2005, in Romania intra in circulatie leul nou Cele mai importante, sugestive, fericite sau tragice momente. Toate sunt cuprinse de agenţia MEDIAFAX în Campania "100 de ani în 100 de momente", care vă oferă câte un eveniment al fiecărui an din ultimul centenar.

