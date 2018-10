​Shanghai Masters: Fara stralucire - Roger Federer, invins in semifinale de Borna Coric

Roger Federer 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tenisul lui Roger Federer nu a avut stralucirea din alte zile, elvetianul parasind Masters-ul de la Shanghai in semifinale, dupa ce a fost invins de Borna Coric. Au fost doua seturi "in oglinda": 6-4, 6-4 pentru jucatorul croat. Coric va da peste Novak Djokovic in finala de duminica (este pentru prima data cand Borna ajunge in ultimul act al unui turneu din categoria 1000). Invingator cu dificultate in fata lui Daniil Medvedev si a lui Roberto Bautista Agut, Federer nu a impresionat nici in confruntarea cu Coric. Roger a avut un total de 24 de erori nefortate (fata de cele 13 ale croatului), elvetianul fiind in multe momente departe de ceea ce ne-a aratat chiar si in acest sezon. Back ...