Show de sit down comedy, drama si emotie in lumina reflectoarelor studioului BZI LIVE, alaturi de tanarul actor si regizor Andrei Ciobanu - Ateneul din Iasi

Daca e joi, 18 octombrie 2018, si e ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE va fi show de SIT DOWN COMEDY, DRAMA, EMOTIE, TALENT si INSPIRATIE cu tanarul actor si regizor Andrei Ciobanu de la Ateneul din Iasi! Acesta, de peste doi ani s-a alaturat trupei de actori a Ateneului, iar publicul ii va recunoaste spontaneitatea, naturaletea si creativitatea, intrucat el regizeaza si joaca de cativa ani atat pe scena Ateneului dar si in spatii neconventionale. Este initiatorul conceptului de sit-down comedy in Iasi, l-ati vazut in reclame, in diferite emisiuni in calitate de moderator sau invitat, organizator de spectacole pentru copii! Astfel, in editia - dialog a BZI LIVE se va derula o productie plina de talc cu interesa ...