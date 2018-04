Show total la Sala Polivalenta din Iasi! Cei mai cunoscuti luptatori romani urca in aceasta seara in ring

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, la Sala Polivalenta din Iasi a inceput cea mai asteptata gala a anului. Iesenii prezenti la fata locului pot asista la zece meciuri in cadrul Galei Colosseum, care reuneste cei mai cunoscuti luptatori din Romania si nume importante din afara tarii. In ring vor urca nu mai putin de sapte sportivi ieseni ai CS Scorpions Iasi. Organizatorii promit un spectacol incendiar si au pregatit mai multe surprize pentru spectatori. Printre cei mai importanti luptatori care vor urca in ring se numara Sebastian Cozmanca, Sebastian Ciobanu, Amanzio Paraschiv sau Andrei Leustean. Totodata, spectatorii vor putea asista si la demonstratii facute de juniorii CS Scorpions, dar si la un meci feminin. ...