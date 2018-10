Show-ul comediantului Costel Bojog de la Sala Palatului este sold out

Show-ul de la Sala Palatului al comediantului Costel Bojog este deja sold out cu mai bine de două săptămâni înainte de reprezentaţia care va avea loc pe 9 noiembrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Actorul, care s-a făcut remarcat n show-urile de stand up pentru ironiile acide cu care descrie viaţa de familie, are pe 9 noiembrie un nou show în care cu siguranţă vor fi şi poveşti din perspectiva sa de tată a trei copii. Popularitatea de care se bucură Costel, precum şi trendul ascendent al show-urilor de stand up au fost confirmate încă o dată de cele aproape 4.000 de bilete vândute. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În spectacolul de pe 9 noiembrie, Costel îi va avea invitaţi pe Sorin Pârcalab, Mincu şi Cristi Popesco într-o reîntalnire a "băieţilor duri ai comediei". "Mulţumesc tuturor celor care au cumpărat bilete. Vă promit un show nou care o să fie ca o haină veche, o să rupă”, spune comediantul. Costel se află în aceste zile într-un turneu prin ţară, aşa că pentru cei care nu au mai găsit bilete la Sala Palatului, mai sunt şanse ca admiratorii săi să-l vadă când comediantul va ajunge şi în oraşele de pe lângă Bucureşti. Costel la Sala Palatului este un spectacol produs de Club 99, Artitude şi ublime. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.r ...