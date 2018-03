Si-a cumparat un ou de ciocolata, dar nu se-astepta sa gaseasca asta in el! Vezi ce reactie a avut!

Charlotte Garner, o tanara din Marea Britanie si-a cumparat un ou de ciocolata pentru a sarbatori cum se cuvine Pastele si a gasit in interiorul sau o pereche de ochelari.

Amuzata, tanara a fotografiat descoperirea, alaturi de toate celelalte dulciuri care erau impachetate in oul de ciocolata facut de compania Cadbury Twirl si a postat fotografia pe Twitter, alaturi de descrierea „Tocmai am desfacut oul de Paste si unul dintre lucratorii companiei se pare ca si-a uitat ochelarii in el si acum au ajuns la mine”.

Cu siguranta, o pereche de ochelari folositi sunt ultimul lucru pe care te-ai astepta sa-l gasesti intr-un ou de ciocolata. Pe social media insa, povestea a avut mare succes. Mii de utilizatori s-au amuzat alaturi de protagonista povestii si au lasat comentarii amuzante. Unul dintre ei a spus ca „ochelarii sunt pentru Charlotte, sa vada cat de mici au devenit ouale de ciocolata facute de Cadbury”. Desi originea ochelarilor nu a fost confirmata de catre companie, tanara crede ca acestia provin de la unul dintre muncitorii din fabrica.

