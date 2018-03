Si-a dat demisia iar acum Dragos Bucur spune adevarul despre emisiunea Visuri la cheie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dragos Bucur a decis sa paraseasca emisiunea ”Visuri la cheie”, motivele fiind de natura profesionala. El a fost alaturi de oamenii nevoiasi nu mai putin de patru sezoane. In tot acest timp a adus multe bucurii si a provocat lacrimi de emotie. „Visuri la cheie este cel mai lung proiect de televiziune in care am fost implicat vreodata si imi va ramane intodeauna aproape de suflet. Le multumesc colegilor din echipa pentru tot ajutorul pe care mi l-au oferit, si ma refer in primul rand la oamenii langa care am petrecut aproape un an, daca pun cap la cap toate zilele de filmare din cele patru sezoane: regizorii, operatorii, sunetistii, scenaristii, producatorii, costumierele, make-up artistii, soferii si, n ...