Si-a dus fetita la spital, dupa ce i-a zis ca o doare capul. Ce avea micuta, medicii sunt fara cuvinte

O fetita de numai 10 ani a reusit sa ii socheze pe medici, atunci cand a ajuns de urgenta la spital. Laila Stanhope din Essex a inceput sa se planga parintilor si sa acuze dureri mari de cap. Atunci cand au aflat ca fetita nu se simte bine, nu au luat in serios cuvintele sale. Abia cand era sa fie prea tarziu, Laila a fost dusa de urgenta la medic. Mama acesteia a crezut ca fiica ei are o criza, in timp ce se intorceau de la o aniversare. Au plecat de urgenta la cel mai apropiat spital. Odata ajunsi la spital, femeia a primit un verdict sumbru din partea medicilor. Abia atunci mama Lailei, Charley, a inceput sa se teama de ce este mai rau. Fetita a fost moarta pentru 6 minute din cauza unei apoplexii, dupa ce a suferit o san ...