Si-a dus masina la un service auto ca sa o repare. Cand s-a intors dupa ea, nu mai era. Proprietarul s-a crucit cand a aflat ce s-a intamplat

Un tanar de 23 de ani si-a dus masina intr-un service auto din Suceava si a lasat-o unui mecanic, s-o repare. Baiatul a cumparat si piese pentru autoturim in valoare de 2.400 de lei si le-a lasat mecanicului, care i-ar fi spus ca poate sa revina dupa autoturism in luna martie. Dar mecanicul avea alte planuri. Cand a incercat sa isi recupereze masina, conform intelegerii facute, proprietarul a descoperit ca mecanicul auto a taiat-o si a vandut-o pentru fier vechi. Pagubitul a facut o plangere, iar politistii au deschis dosar penal pe numele mecanicului auto, acesta fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, scrie reporterntv.ro. Conform reprezentantilor Inspectoratul de Politie Suceava, mecanicul si-a recu ...