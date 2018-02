Si-a omorat vecina gravida pentru ca in fiecare zi il intreba mereu acelasi lucru. Scos din sarite, barbatul a ucis-o de nervi! Este cea mai enervanta intrebare din lume, si tu ai fost intrebat asta

Aceasta este intrebarea pe care toti oamenii singuri o urasc… Chiar si cand este pusa de oameni care au cele mai bune intentii, intrebarea „Cand ai de gand sa te casatoresti” poate fi enervanta, mai ales daca acelasi om te scoate din sarite in mod repetat cu ea. Acest om este un exemplu brutal in acest sens: el a dus lucrurile in extrema si a decis sa inchida gura vecinei care oricand il vedea il intreba acelasi lucru, insa a decis sa i-o inchida pentru totdeauna – curmandu-i viata.

Suna ciudat, nu? Ei bine, este exact ce s-a intamplat in Indonezia, iar internauti din toata lumea sunt socati de acest incident oribil. Faiz Nurdin are 28 de ani si a ucis-o pe Aisyah, vecina sa, pentru ca ii punea prea des „intrebarea de aur”. Martorii povestesc ca Faiz statea in fata casei sale cand vecina lui insarcinata a trecut pe langa el si i-a vorbit.

Purtatorul de cuvant al politiei a povestit ca ucigasul a zis ca femeia i-a spus: „Insoara-te repede, ceilalti sunt deja casatoriti, tu ce mai astepti?”. In cele din urma, scos din sarite, Faiz a planuit ceva diabolic. Si-a vizitat vecina chiar in acea zi, a urmarit-o in camera ei si a impins-o pe pat apoi a sugrumat-o cu propriile maini.

Dupa comiterea crimei, suspectul a furat telefonul victimei si 59 de dolari. Apoi Faiz a reusit sa plece din localitate, dar politia a dat de el si l-a impuscat in picior. Daca se dovedeste ca el a facut-o, Faiz isi va petrece toata viata in puscarie. Totul din cauza enervantei „Intrebari de Aur” care streseaza pe oamenii singuri din toata lumea: „Tu cand ai de gand sa te casatoresti?!”

