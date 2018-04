Si-a parcat masina langa hotelul de la Baile Herculane unde era cazat. In cateva minute, cineva l-a chemat de urgenta. Cand a ridicat capota, a avut un soc. Ce era acolo…

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat aflat in vacanta in statiunea Baile Herculane a avut parte de un adevarat soc. Dupa ce si-a parcat masina in fata hotelului unde era cazat, turistul s-a dus in camera, fara sa stie ce se va intampla cu masina lui. Dupa cateva minute, cetateanul a fost chemat de urgenta la masina, iar motivul l-a socat de-a dreptul. Un sarpe a intrat sub capota unei masini parcate. Trecatorii au observat si au sunat imediat la 112. La fata locului au ajuns jandarmii, care au reusit sa prinda reptila, dupa care au eliberat-o in padure. Proprietarul autoturismului i-a multumit jandarmului pentru interventia prompta ”Jandarmii din cadrul Postului Statiune Baile Herculane au fost solicitati astazi, 6 aprilie, sa intervina pentru a ...