Si-a pierdut cainele cu trei ani, timp in care l-a cautat cu disperare. Momentul reintalnirii lor a fost emotionant si a facut inconjurul internetului - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reintalnirea emotionanta dintre un barbat si cainele sau, pe care l-a pierdut in urma cu trei ani, a reusit sa impresioneze mediul online, imaginile devenind virale pe internet. Momentul a fost surprins pe strazile capitalei Georgiei, Tibilisi. Giorgi Bereziani, in varsta de 62 de ani, si-a pierdut cainele in 2015. Timp de trei ani a incercat sa il gaseasca, a lipit afise cu poza animalului pe stalpi si cladiri, potrivit Daily Mail. La inceputul lunii octombrie, acesta a primit un telefon care avea sa ii aduca cea mai mare bucurie. Un muncitor de la Teatrul de opera si Balet din Tibilisi ar fi observat cainele, dupa ce si-a dat seama ca seamana cu cel din afise. postate de stapanul sau. Nerabdator, stapanul a mers imediat in zon ...