Si-a pierdut fiica acum 24 de ani! Ce i-a spus fata cand si-a revazut tatal, nimeni nu isi poate explica ce a patit

Un tata care si-a pierdut fiica in urma cu 24 de ani a avut parte de surpriza vietii sale. Dupa zeci de ani de cautari, barbatul a aflat vestea care l-a cutremurat. Wang Mingqing si-a pierdut fiica pe cand aceasta avea numai trei ani. Barbatul din China si sotia lui erau vanzatori de fructe. Intr-o zi, dupa ce au terminat de servit clientii, cei doi si-au dat seama cu groaza ca micuta nu mai era langa ei. Au inceput sa o caute disperati in tot orasul si prin imprejurimi. Mai mult decat atat au pus anunturi pe stalpi si prin ziare, in speranta ca vor reusi sa o gaseasca. Qifeng parca intrase in pamant si nimeni nu stia nimic de existenta ei. Dupa ani de cautari, imposibilul s-a produs. Copila cuplului se afla la mii de kilomet ...