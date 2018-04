Si-a pierdut fiica! Cel mai mare necaz din familia Corneliei Catanga

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aurel Padureanu, sotul cantaretei Cornelia Catanga, ascunde o drama pe care putine persoane o cunosc. Artistul a trait in urma cu 40 de ani o adevarata tragedie, de care nu va uita niciodata. In anul celor mai mari inundatii din Romania, fiica sa a fost data disparuta. Se intampla in aniii ’70 atunci cand Romania a trecut prin cele mai mari inundatii din istorie. Fiica lui Aurel Padureanu, din prima casatorie a artistului, a disparut. Nici pana in ziua de astazi nu a fost gasita. Cornelia Catanga stie intreaga poveste trista, dupa cum i-a fost spusa de actualul ei sot. „Fata era langa ei, aproape. Cat au intins ei patura pe jos si s-au asezat, s-au schimbat si ce au mai facut, ea a disparut. Au cautat-o in disper ...