Si-a pierdut sotul in razboi la doar sase saptamani de la nunta. Ce a aflat dupa 70 de ani

Peggy si Billi Harris, un cuplu din Vernon, Texas, s-au casatorit in anii ’40, dar au apucat sa traiasca fericiti doar pentru o scurta perioada. La doar sase saptamani de la nunta, barbatul a fost detasat sa lupte in Al Doilea Razboi Mondial.

In data de 17 iulie 1944, locotenentul Billi Harris a plecat in Franta, pe front. A fost ultima data cand Peggy si-a vazut sotul, iar de atunci nu a mai aflat nimic despre el, pana recent.

Pentru ca nu a mai primit nicio scrisoare din partea lui Billy, femeia a crezut initial ca sotul ei a fost ucis in razboi la fel ca multi alti soldati. Apoi, brusc, a primit vestea ca acesta este in viata si este in drum spre casa. Ulterior, i s-a spus din nou ca sotul ei este mort. Confuzia a fost un adevarat roller coaster emotional pentru Paggy.

Intr-un final, femeia a decis sa ii scris unui congressman pentru a-l intreba ce s-a intamplat, de fapt, cu sotul ei. Raspunsul a venit simplu: Billy era dat „disparut in misiune”.

Atunci, Peggy si verisoara ei, Alton Harvey, au decis ca este momentul sa inceapa propria lor investigatie. Dupa lungi cercetari, femeia a aflat ca sotul ei a fost ingropat intr-un cimitir din regiunea Normandia, Franta. I-au trebuit sapte decenii sa afle ca Billy murise

Peggy a descoperit ca drumul principal din orasul Les Ventes, Normandia poarta numele sotului sau: „Place Billie D. Harris”, bulevard pe care localnicii defileaza in fiecare an pentru a onora sacrificiul locotenentului Harris. In timpul razboiului, Billie a virat avionul de vanatoare in care se afla spre padure, pentru a evita prabusirea in oras.

„Ziua Veteranilor inseamna foarte mult pentru mine si va insemna mereu. O sa imi amintesc de Billy in fiecare zi a vietii mele”, a marturisit Peggy Harris.

