Si-a pierdut tatal si a fost devastata de aceasta veste. Dupa cinci ani, de ziua ei de nastere, s-a trezit acasa cu un buchet de flori si o scrisoare. A incremenit cand a vazut de la cine sunt

Nu exista nicio dragoste mai mare decat cea dintre un parinte si copilul sau, iar acea dragoste dainuie dincolo de timp si de cei din jur.

Atunci cand avea 16 ani, tatal sau a murit din cauza uneo boli extrem de grave. Bailey Sellers a fost devastata de aceasta pierdere deoarece era varsta la care avea cea mai mare nevoie de parintele sau.

Timp de cinci ani, aceasta a primit in fiecare an de ziua de nastere cate o felicitare si un buchet de flori de la tatal sau. Acest gest era un ultim gest de-al barbatului de a demonstra cat de mult o iubeste si cat de rau ii pare ca nu poate sarbtori alaturi de ea.

La aniversarea de 21 de ani, Bailey a primit ultimele flori de la tatal sau, alaturi de un mesaj emotionant de o felicitare. Tanara a decis sa isi impartaseasca povestea.

„Acestea sunt florile pentru ziua mea de nastere si ultima. Imi lipsesti atat de mult, tati”, a scris Bailey in dreptul unei fotografii cu un buchet de flori. Aceasta a dezvaluit si ce i-a scris tatal sau pe ultima felicitare:

„Aceasta este ultima mea scrisoare de dragoste pana cand ne vom revedea. Nu vreau sa mai versi o lacrima pentru mine, fetita mea, pentru ca sunt intr-un loc mai bun. Tu esti si intotdeauna vei fi cea mai de pret bijuterie pe care am primit-o. Este cea de-a 21-a aniversare si as vrea ca mereu sa o respecti pe mama ta si sa fii integra. Fii fericita si traieste-ti viata din plin. Voi fi alaturi de tine la fiecare incercare. Dar uita-te in jur si voi fi acolo”, i-a scris tatal fiicei sale pe felicitare, chiar inainte sa plece dintre noi.

Iar ce este si mai sfasietor este faptul ca Bailey si-a pierdut tatal pe cand era foarte tanar, iar acest lucru este extrem de dificil de acceptat.

