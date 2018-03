Si-a platit inscrierea la Campionatul MONDIAL din Coreea din pensia ei, si a luat LOCUL I. Povestea incredibila a Elenei Pagu, batrana de 91 care a devenit campioana mondiala, europeana si balcanica la atletism. „Nu pot sa traiesc fara sa…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La 91 de ani Elena Pagu se remarca la mars sportiv, proba atletica la care detine titluri de campioana mondiala, europeana si balcanica. „Concurez ca sa imi masor puterile cu cele mai tinere. Aproximativ 25 de concurente am fost si toate venim de la categorii diferite de varsta”, a declarat sportiva nonagenara pentru AIMX. Batrana a inceput sa alerge dupa ce a iesit la pensie si, desi are 91 de ani, nu are de gand sa se opreasca. Ba chiar se gandeste deja la Mondialele din septembrie. „Acesta este modul meu de viata! Nu se poate altfel pentru mine. Nu pot sa traiesc fara sa imi depasesc limitele. Vreau sa ma compar cu atletele mai tinere. Ma gandesc si la Mondiale in septembrie si mai am un concurs de 10 km ...