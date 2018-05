Si-a presimtit moartea: "M-as agata de orice ca sa nu alunec in golul fara fund... Sa nu ajung o zdreanta roasa de molii"

Unul dintre cei mai prolifici scriitori si jurnalisti contemporani, profesorul Marin Ionita a incetat din viata aseara, la Bucuresti. Avea 89 de ani si, ca o ironie a sortii, in urma cu doar cateva luni, primise ca omagiu din partea celor care l-au iubit si apreciat un medalion literar-muzical si o lectura publica sub genericul „Marin Ionita - la vremea infinitului dublu“.

Autorul volumelor „Nu trageti in dinozauri“, „Kiseleff 10. Fabrica de scriitori“, „Drumul dinozaurului“, si al altor zeci de titluri privea senin si vorbea cu sarcasm despre moarte. „Am iubit o tiganca de cort. O studenta din Mongolia. O colega araba. O negresa africana, pe o plaja de turisti. Alte femei din semintiile deserturilor arse de soare… Dar niciuna atat de neagra…Neagra ca de tuci, ca de smoala, ca de carbune, ca de taciune, ca de funingine, neagra ca negrul-de-fum… Mireasa mea pe vecie”, scria profesorul in captivanta sa poveste "Mireasa neagra", lansata la varsta de 85, dupa o experienta traita pe patul de spital: “Caut motive. M-as agata de orice ca sa nu alunec in golul fara fund... Sa nu ajung o zdreanta roasa de molii. Sa nu curga pielea si muschii de pe mine. Sa nu-mi zdrangane scheletul in auz... Sa nu trec prin infernul de pe pamant… De oglinda, de o grinda, de o craca, de un gard. De o amintire, de un gand, de o speranta, de o amintire... De un zvon, de o poveste, de un cantec, de un sfant zugravit. De o turla de catedrala gotica. De o bolta de moschee. De un nor calator. De o pala de vant . De un juramant rostit, nerostit. De o usa fara cheie. De un san de femeie. De cer, de soare. i de luna, si de stele, si de chipul dragei mele”.

Marin Ionita s-a nascut la 10 iulie 1929, in localitatea Jugureni-Uliesti, judetul Dambovita. A fost elev al Scolii de literatura Mihai Eminescu din Bucuresti (coleg cu Nicolae Labis, Aurora Cornu, Lucian Raicu, Niculae Stoian, Gheorghe Tomozei, Ion Gheorghe s.a) si a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii Bucuresti. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. A debutat in 1953 in Almanahul tinerilor scriitori, a fost redactor la Faclia Hidrocentralei, membru al Cenaclului Liviu Rebreanu din Pitesti si a fost unul dintre redactorii primei serii a revistei Arges si, de asemenea, a facut parte din echipa redactionala a reintemeierii revistei, in 2001. A realizat zeci de emisiuni culturale la televiziunile locale, a fost initiator si coordonator al Clubului AMA, a condus cenaclul Sind Junior si suplimentul saptamanal Curierul artelor. A primit titlurile de Cetatean de onoare al Municipiului Pitesti si de Fiu al Argesului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.