Si-a retras semnatura! Schimbare gigantica pentru Dinamo! Negoita a facut anuntul zilei: "Motivele sunt simple"

Ionut Negoita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ciuda faptului ca Dinamo semnase, cel putin in prima faza, un act de sustinere al lui Razvan Burleanu, acum, clubul din "Stefan cel Mare" a intors armele si este alaturi de Ionut Lupescu. Gazeta Sporturilor l-a contactat pe patronul lui Dinamo, Ionut Negoita, iar acesta a confirmat informatia: "Este un moment important pentru viitorul fotbalului romanesc si trebuie sa fac cateva precizari legate de pozitia clubului Dinamo referitor la alegerea noului presedinte al FRF. Este adevarat ca initial, adica inainte ca Ionut Lupescu sa-si anunte candidatura pentru aceasta functie, clubul Dinamo a semnat o hartie de sustinere a candidaturii actualului sef al FRF, dar in no ...