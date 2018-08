Si-a revenit! Viorel Lis a rupt tacerea dupa ce s-a zvonit ca ar fi pe moarte

Viorel Lis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorel Lis a suferit un accident vascular cerebral in ultima vreme, iar in presa a inceput sa se vehiculeze informatia ca starea acestuia ar fi una destul de grava. In urma cu ceva timp, sotia lui, Oana Lis, a dezvaluit ca fostul edil nu prea mai poate sa vorbeasca si ca el comunica mai mult prin semne. Mai mult decat atat, aceasta spunea ca se teme din ce in ce mai mult pentru viata sotului sau. Insa, iata ca, Viorel Lis nu este pe moarte, asa cum spuneau unele voci din mass-media. Fostul primar al Capitalei a avenit la o emisiune televizata, alaturi de Oana Lis, iar cei doi au parut pusi pe glume. “Uite, ma, ca ai memorie!”, a glumit Oana fata de Viorel, care a marturisit faptul ca se va ...