Si Ceausescu si-a iubit tara, asa se spune; dar a distrus-o. Fara educatie si cultura, tot saraci o sa ramanem Interviu

Indiferent de cat de prost merg lucrurile in tara unde nivelul intelectual/cultural al guvernului FSN e cu mult peste ce avem astazi, am vrea ca imaginea Romaniei in afara sa fie una buna si mai ales patriotica. Dar cat suntem, de fapt, dispusi sa finantam cultura si sa incurajam exemplele de lucru bine facut, asa cum a fost ICR-ul in mandatul lui Horia Roman Patapievici?