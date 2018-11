Si servetelele umede sunt pline de E-uri!

servetele umede

Stii ce fel de servetele umede folosesti? Asta este intrebarea celor de la Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor care au realizat un studiu in acest sens.



Iata ce le-a iesit!



Afla ca si servetele umede sunt pline de E-uri, iar numarul lor variaza intre 0 si 4.



Potrivit studiului, 12,82 % dintre produsele analizate nu au E-uri, 20,51 % au in continut 1 E-uri, 51,28 %, 2 E-uri, 10,26 %, 3 E-uri si la 5,13 % dintre produsele analizate a reiesit ca au in compozitie 4 E-uri.



Totodata, studiul arata ca 71,79 % dintre produse au mentionate pe eticheta valorile privind pH-ul , acesta este de 5,5, neutru sau pH fiziologic.



Pe 7,69 % dintre pachetele de servetele este mentionat faptul ca acestea contin alcool si 12,82 % dintre produsele studiate sunt antibacteriene.



In plus, de pe ambalajele produselor analizate a mai reiesit ca doar 35,89 % dintre produse sunt hipoalergenice si 79,48 % sunt testate dermatologic si la 58,97 % cunoastem perioada de valabilitate. Acesta variaza intre doua si sase luni dupa deschidere.



Produsele care au stat la baza studiului au ca distribuitor/producator companiile: Asil Cosmetics, Lidl Romania, Europack Media, F.L.M Group Invest, Turkrom, Gti GeneralTrading, Elgeka-Ferfelis Romania, Mert, Binder International Services, Interbrands Marketing&Distribution, Mega Disposables.

