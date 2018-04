Si uite-asa se irosesc banii statului! Bugetara de lux care a luat 600.000 de euro salarii compensatorii la pensionare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Una dintre bugetarele de lux ale Romaniei este fosta sefa din ROMATSA Silvia Popeanga. A fost si este una dintre cele mai bine platite salariate din tara si a iesit la pensie cu venituri fabuloase. Ea s-a considerat in continuare apta de munca, asa ca a ajuns in Ministerul Transporturilor, avand un salariu impresionant. Cumulat cu pensia… sa zicem ca veniturile doamnei ii fac invidiosi pe directorii de multinationale cu afaceri extrem de importante in Romania! Iar, ca tabloul sa fie complet, Silvia Popeanga a mai primit o functie, acum o luna, potrivit cancan.ro Pana in 2015, Silvia Popeanga a fost director economic la ROMATSA, companie de interes national in subordinea Ministerului Transporturilor, unde avea, desigur, u ...