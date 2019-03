Sic transit gloria mundi

„Mă aflu aici pentru a respecta o tradiţie. Mă întâlnesc periodic cu prietenii mei de la DNA. Ritmul acestor întâlniri depinde de eventualele evenimente politice. Când eu sau PSD avem succese, apar invitaţiile la DNA inevitabil. Se încearcă eludarea unor prevederi constituţionale referitoare la începerea urmăririi penale.” – Adrian Năstase, 3 decembrie 2008, după audierea la DNA

„Am spus încă de la început că sunt nevinovată şi voi demonstra acest lucru prin documente.” – Monica Iacob Ridzi, 14 august 2009, după audierea la DNA

„Am răspuns citaţiei de a veni astăzi la DNA, mâine voi veni din nou, pentru că eu consider că sunt nevinovat. Nu am promis nimănui nimic, nu am promis la nimeni.” – Ion Stan, 22 noiembrie 2012, după audierea la DNA

„Consider că nu am făcut nimic ilegal. Probabil că sunt unele persoane care au interese directe să nu cumva să ajung la Ministerul Apărării şi din cauza asta trebuie deschis un dosar penal care poate fi soluţionat în 20 de ani şi să blocheze accesul. Nu ştiu de ce se tem, pentru că eu am aparat legea.” – Corneliu Dobriţoiu, 16 aprilie 2013, după audierea la DNA

„Eu nu am greşit din punct de vedere legal cu nimic. Eu sau vreo firmă a mea nu am încasat niciun leu.” – Dumitru Dragomir, 30 mai 2013, după audierea la DNA

„Acest dosar este o înscenare. Ce a fost acolo au fost două discuţii paralele, o discuţie care ţinea de oferirea unor servicii de consultanţă în baza unui contract absolut legal.” – Adrian Severin, 3 august 2013, după audierea la DNA

„Am fost ridicat într-o manieră poliţienească, miliţienească, cu luare, cu prindere, suprindere, a unui ales local care nici nu ştie acuzaţiile. Este un mare abuz, o mare gravitate pentru România şi ne mai mirăm apoi de ce ne merge rău.” – Nicuşor Constantinescu, 15 ianuarie 2014, la ieşirea de la DNA

„Am construit cel mai ieftin cartier pentru săraci și uite unde am ajuns. Rușine Băsescu!” – Radu Mazăre, 9 aprilie 2014, la momentul reţinerii de către DNA

„Problema este că dânșii pot să spună orice, eu pot să spun orice, nu? Așa că eu mă consider nevinovat și sunt liniștit.” – Gheorghe Ştefan, 8 septembrie 2014, după audierea la DNA

„Poţi pune cătuşe Elenei Udrea, dar nu poţi pune cătuşe adevărului.” – Elena Udrea, 10 februarie 2015, la momentul reţinerii de către DNA

„Ceea ce s-a întâmplat, se poate întâmpla oricărui ales local. La ora actuală este un pericol, e un risc să lucrezi în administraţie, pentru că orice lucru se poate interpreta. Dacă s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat dintr-o greşeală, nicidecum din dorinţa de a săvârşi vreo ilegalitate.” – Aristotel Căncescu, 28 februarie 2015, după ieşirea din arest

„În primul rând, s-a luat o nouă măsură, fără să ştiu ce am făcut, probabil pentru a fi umilit. E un dosar politic care vizează dărâmarea acestui guvern.” – Sebastian Ghiţă, 24 iunie 2015, la ieşirea de la DNA Ploieşti

„În toată activitatea mea de ministru sau vicepremier nu am încălcat legea.” – Gabriel Oprea, 28 octombrie 2015, după audierea la DNA

„Nu îmi e teamă. Am in spate 25 de ani de carieră in viaţa publică, în care nu am fost niciodată nici măcar bănuit de implicarea în vreo faptă de corupţie. Tot ce am câştigat am câştigat prin munca mea şi în baza legii.” – Ludovic Orban, 11 aprilie 2016, înainte de audierea la DNA

„N-am niciun fel de îndoială că procedura începută azi de procurori va continua, dar nu pentru a face Justiţie în acest dosar, ci din alte motive lesne de înţeles. Fac parte din categoria politicienilor incomozi, care are curajul să spună lucrurilor pe nume, într-o Românie care preferă să tacă adesea. Audierea mea din aprilie a pregătit terenul pentru ceea ce numesc eu abuzul de drept de azi.” – Călin Popescu Tăriceanu, 24 mai 2016, după punerea sub urmărire penală de către DNA

„Fiind campanie electorală, ultima săptămână de campanie trebuia să mă plimb şi eu pe-aici, că asta este situaţia. Mie acest dosar mi se pare aberant. Sunt totalmente nevinovată în acest dosar.” – Lia Olguţa Vasilescu, 30 mai 2016, la ieşirea de la DNA

„Înțeleg că sunt un fel de victimă de serviciu și un om care trebuie executat. Au fost făcute toate demersurile îndoielnice din punct de vedere legal pentru a fi băgat în pușcărie, pentru a putea fi terminat din perspectivă politică și administrativă.” – Cătălin Cherecheş, 26 septembrie 2017, după punerea sub urmărire penală de către DNA

„Am afirmat cu tărie nevinovăția mea. Nu am comis niciuna dintre presupusele fapte pe care DNA le-a aruncat în rechizitoriu. Se doreşte în continuare să se continue cu această serie de abuzuri, cu această justiţie cu probe contrafăcute, cu ameninţări şi cu înscenări.” – Liviu Dragnea, 15 mai 2018, după audierea la ÎCCJ

„Sunt uluit de ceea ce mi se întâmplă. Sunt un om ultracinstit, ultracorect în tot ce fac. Nu pot să nu fiu revoltat când cineva atentează la onoarea mea.” – Nicolae Robu, 12 noiembrie 2018, după punerea în mişcare a acţiunii penale de către DNA

„Nu am niciun dosar penal, toate s-au clasat pentru că faptele nu există. Nu am comis niciodată vreo ilegalite sau vreo faptă penală.” – Klaus Iohannis, 13 noiembrie 2018, după dezvăluirile despre dosarele în care a fost vizat

„Am contestat această activitate pentru că nu am fost citată legal, nu mi s-a respectat niciunul dintre drepturi. Spun că nu am comis niciuna din aceste fapte. Sunt fabulații pe care eu mă strduiesc să le clarific cât mai repede posibil. Nu pot să mă apăr pe un proces verbal de aducere la cunoștință a unei învinuiri.” – Laura Codruţa Kovesi, 7 martie 2019, la ieşirea de la SIIJ