Sigur mai aveti pe acasa bancnote cu eclipsa de soare din 1999. Iata cati bani puteti obtine daca le vindeti

Eclipsa totala de soare care a avut loc pe 11 august 1999 a fost un fenomen extrem de mediatizat in Romania. Banca Nationala a Romaniei a emis atunci o bancnota speciala, cea de 2.000 de lei. Bancnota de 2.000 de lei a fost prima bancnota cu polimeri emisa in Romania, dar si in Europa. Aceasta bancnota a avut o viata scurta, iar acum este la foarte mare cautare pe internet. Colectionarii sunt interesati sa cumpere in special exemplarele care au seria 001A. Preturile pentru o astfel de bancnota sunt intre 1000 si 4000 de lei, in functie de serie, conform site-urilor de anunturi.