Sigur nu stiai! Iata de ce aragazul si chiuveta trebuie sa fie cat mai departate. De cand am aflat, nu mai fac greseala asta niciodata!

Fa aceste modificari simple in casa ta si vei atrage numai energii pozitive de azi inainte. E simplu, rapid si da roade.

Ai observat ca atunci cand intri in anumite locuinte simti aproape imediat o energie pozitiva, o atmosfera deschisa si calda si parca te simti instantaneu mai bine?

Poti imprima si casei tale acelasi spirit, daca pui in aplicare aceste trucuri foarte facile.

Iti aratam mai jos ce ai de facut in fiecare camera din casa ta:

Fa aceste modificari in living si vei simti aproape imediat diferenta.

Livingul este camera unde iti petreci mare parte din timp. Aici iti inviti oaspetii care te viziteaza si aici te relaxezi seara, dupa o zi grea. Este o incapere speciala, care are nevoie de un tratament cel putin la fel de special.

Cele mai simple modificari pe care le poti face tin de mutarea unor obiecte de mobilier departe de perete.

Nu uita ca lumina reprezinta energia pozitiva, asa ca alege perdele si draperii de culoare deschisa asa incat sa nu blocheze lumina naturala. O planta de interior este si ea foarte utila pentru a curata aerul de aici.

Daca vrei sa afli care este locul corect al obiectelor de mobilier intr-un living, citeste acest articol fascinant despre amenajarea acestei camere.

Aici vei gasi principiile esentiale pentru a amenaja un living care sa atraga energiile pozitive, vei afla ce forma ar trebui sa aiba obiectele, ce culori sa folosesti si vei vedea zeci de imagini fermecatoare cu livinguri amenajate in diverse stiluri.

Ce schimbari poti face in dormitor

Dormitorul ar trebui sa fie refugiul tau suprem, camera in care iti incarci bateriile la finalul unei zile stresante si locul unde iti regasesti linistea atunci cand ai o perioada stresanta.

Iata mai jos cateva principii de care sa tii cont:

Daca esti singura si vrei sa atragi iubirea in viata ta, foloseste obiecte in pereche – doua noptiere, cate doua obiecte de decor la fel, doua locuri in pat.

Foloseste culori netre – bej, crem, dar si albastru dechis, culoarea piersicii sau a lavandei. Evita culorile puternice sau stridente – rosul intens in mod special, pentru ca are efect energizant si nu te vei odihni bine din cauza lui.

Amplaseaza patul cat mai departe de usa si nu il aseza direct sub o fereastra.

Asaza o planta verde intr-o colt al camerei.

In dormitor nu ar trebui sa fie televizor, laptop sau alte astfel de aparate.

Atarna pe peretele de deasupra patului o imagine linistitoare – fotografii cu peisaje din natura, o pictura abstracta, orice are un efect pozitiv asupra ta.

Nu uita ca dezordinea este unul dintre dusmanii puterii tale de concentrare si ai echilibrului tau interior, asa ca pastreaza curatenia si ordinea in dormitor. Fa patul in fiecare dimineata, nu rontai in pat si pastreaza hainele aranjate in dulap.

Principiile de urmat in bucatarie, pentru a avea parte de un inceput perfect in fiecare zi:

Si tie iti place sa-ti incepi diminetile in bucatarie cu o cana de cafea sau de ceai aburinda in fata? Este reteta unei dimineti perfecte, insa si ambientul din bucatarie este important. Daca tii cont de regulile Feng Shui in amenajarea bucatariei, poti avea parte de prosperitate, noroc si armonie in viata ta.

Nu este deloc greu greu, iata ce ai de facut:

Foloseste culori calde – galben, portocaliu, bej si tonuri pamantii.

Pozitioneaza aragazul, frigiderul si chiuveta cat mai departate unele de altele.

Nu mai pastra in bucatarie aparate electrocasnice defecte si nici farfurii, cani sau pahare ciobite.

Pastreaza un blat degajat, fara prea multe lucruri pe el

Utilizeaza mai multe surse de iluminat, nu te limita doar la plafoniera.

Este binecunoscut faptul ca felul in care iti decorezi casa iti influenteaza starea de spirit, iar chinezii au reusit sa gaseasca si solutiile pentru a crea o atmosfera cat mai placuta in locuinta. Principiile Feng Shui sunt vechi de mii de ani, insa ele par sa reziste in continuare cu succes, tocmai pentru ca functioneaza.

