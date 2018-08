Silvana Riciu e de nerecunoscut. A slabit 10 kilograme dupa divort, intr-un timp record. Vedeta a spus ce dieta-minune a tinut

silvana riciu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Silvana Riciu a slabit. Vedeta se apropie de greutatea ideala pentru ea. Cantareata Silvana Riciu a divortat in secret, dupa cum WOWbiz.ro a dezvaluit in urma cu cateva saptamani, iar acum parca a renascut. Artista de muzica populara este hotarata sa-si indeplineasca toate dorintele si, ca orice urmasa a Evei care se respecta, a inceput cu cele legate de aspectul fizic. Solista este de nerecunoscut dupa ce a slabit 10 kilograme cu o dieta-minune, personalizata. Vedeta se simte extraordinar si spune ca nu mai are mult pana va ajunge la greutatea ideala pentru ea. "Am slabit 10 kilograme pana acum, cu o dieta personalizata ( Metabolic balance) conceputa de doamna doctor Ramona Andronache special p ...