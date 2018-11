Silvia Chifiriuc s-a intors pe bancile scolii. Si-a terminat facultatea, face masterul si vrea sa obtina doctoratul

Candva o solista cunoscuta, Silvia Roman, fosta Chifiriuc, a abandonat cariera muzicala de dragul familiei. De 9 ani mama si sotie, artista s-a intors insa recent pe bancile scolii. Si-a terminat facultatea abandonata, si-a luat licenta, a urmat cursuri de master si, la 46 de ani, urmeaza un alt drum intru perfectionarea sa profesionala, doctoratul.

Silvia nu a mai urcat pe scena, in ultimii ani, decat in situatii exceptionale, cum a fost tributul muzical adus la inceputul anului fostei sale prietene, regretata Madalina Manole. In rest, si-a vazut de facultate – a absolvit Facultatea de Arte, sectia Canto a Universitatii Ovidius. Iar acum continua sa invete la distanta, facand naveta la Constanta, manata de speranta ca, in doi ani, va deveni doctor in muzica. Un titlu cu care sa le dea peste nas celor ce au acuzat-o, in anii 2000, ca a ales un drum rapid catre popularitate cu un album in ton cu tendintele vremurilor respective – CD-ul „O pisica indragostita”, cu muzica de petrecere. Melodiile de pe acest album au fost promovate, la vremea aceea, in spectacole estivale la care participau multi manelisti.

Vrea sa faca un festival in numele Oltitei Chirila

Silvia Chifiriuc si Oltita Chirila se cunosteau de-o viata. Intre ele se infiripase o prietenie frumoasa, de zeci de ani, mai ales ca atat Silvia, cat si regretata actrita aveau ceva in comun: Jean Constantin, fostul iubit al sotiei lui Roman si partenerul de scena al Oltitei.

Vestea mortii Oltitei a cazut ca un trasnet pentru Silvia. Aceasta a mobilizat toate cunostintele comune pentru inmormantare si s-a implicat, weekendul trecut, in organizarea parastasului de 40 de zile. Silvia a tinut legatura, in tot acest timp, cu fratii bunei sale prietene.

Acum, sotia fostului premier Petre Roman intentioneaza sa duca mai departe numele prietenei sale. Ea s-a gandit chiar la un festival care sa-i poarte numele sau macar la o intalnire anuala pentru comemorarea celei care a fost buna sa prietena, actrita Oltita Chirila.

