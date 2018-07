Silvia Dumitrescu dezvaluie secretul dietei cu care a reusit sa slabeasca

Silvia Dumitrescu

Silvia Dumitrescu, una dintre cele mai cunoscute si indragite artiste ale generatiei de aur a muzicii usoare romanesti, a reusit sa slabeasca 15 kilograme, inca din aceasta primavara artista afisand o silueta de invidiat.

Silvia Dumitrescu a dezvaluit ca a tinut dieta si ca secretul pierderii kilogramelor in plus intr-un timp relativ scurt a constat in cateva mici secrete, unul dintre acestea, – si cel mai important, fiind ca a respectat cu strictete programul orelor de masa: „Dimineata la ora 10:00 micul-dejun, la 12:00 pranzul si la 18:00 masa de seara, e strict. Mananc si paste cateodata, dar nu ma omor. Mananc peste daca mi-e pofta, salata imi place mult. Salata de rosii cu putina verdeata. Sunt lucruri obisnuite, am tinut un regim care mi s-a potrivit. M-am abtinut de la lucrurile care imi plac”, a marturisit Silvia Dumitrescu in emisiunea Agentia VIP de la Antena Stars.

Silvia Dumitrescu a recunoscut ca si sfatul medicului a contat foarte mult in sustinerea dietei, cu atat mai mult cu cat kilogramele in plus sunt o amenintare pentru sanatate: „Greutatea o duci cu tine si ma saturasem. Am inceput sa renunt la dulciuri, dar mai mancam o bucatica mica de ciocolata amaruie, insa, am avut restrictii pe care mi le-am impus si de la medic, pentru colesterol si am inceput sa scot mai multe lucruri, mai ales paine, frisca, smantana, branza.”

