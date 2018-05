Silvia Dumitrescu, transformare completa la 58 de ani! Cantareata nu are nicio o operatie estetica

Silvia Dumitrescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Silvia Dumitrescu, desi implineste in toamna acestui an 59 de ani, arata foarte bine si urca pe scena in tinute provocatoare. O aparitie constanta pe scena in urma cu multi ani, Silvia Dumitrescu a fost in perioada comunista una dintre cele mai nonconformiste artiste. In ultima perioada, actrita care in octombrie va implini 59 de ani, a slabit foarte mult si a inceput sa poarte, pe scena, haine mulate si fustite scurte. Doar fata o da de gol acum pe Silvia Dumirescu. Fara niciun fel de operatie estetica si din cauza pierderii multor kilograme in scurt timp, chipul cantaretei este brazdat de riduri, care te duc cu gandul la o varsta apropiata de cea reala. Daca ti-a placut articolul, ...