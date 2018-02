Simboluri ale primaverii realizate de artisti plastici si martisoare handmade, din acest week-end, la Palas

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primele semne ale primaverii se gasesc din acest week-end, la Palas. Targ de martisoare lucrate manual, simboluri artistice ale sezonului verde si expozitie cu vanzare de obiecte cu patina timpului sunt propunerile sfarsitului de saptamana petrecut in ansamblul din inima orasului. Primavara isi face simtita prezenta la Palas. Iesenii sunt invitati sa descopere nenumarate propuneri de simboluri cu snur alb si rosu, care acopera toate preferintele. De vineri pana joi, in perioada 23 februarie – 1 martie 2018, parterul Atriumului Palas Mall va gazdui „Sarbatoarea Primaverii”, un targ amplu ce le propune clientilor o varietate de martisoare handmade. Expozantii si-au pus imaginatia si indemanarea in s ...