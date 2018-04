Simboluri si semnificatii. 10 simboluri spirituale si semnificatia lor

Simboluri si semnificatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simboluri si semnificatii. Simbolurile spirituale pot fi vazute peste tot in lume. De fapt, sunt atat de raspandite la nivel mondial incat este posibil ca ochii sa-ti treaca in graba peste ele si nici sa nu le mai remarci. Mai ales daca nu stii care este adevarata lor semnificatie. Hamsa In ebraica, hamsa inseamna 5 si reprezinta o amuleta in forma de palma in mijlocul careia se afla un ochi. Scopul sau era indepartarea energiei negative si de protectie impotriva deochiului. Multe religii au folosit acest simbol in scop propriu, inclusiv crestinismul, islamismul, budismul sau hinduismul. Floarea vietii Acest simbol poate fi considerat regele geometriei sacre. Se spune despre el ca are in ...