Simina e istorie! Jador s-a cuplat cu alta bomba sexy de la Puterea Dragostei! Vezi imaginile incredibile cu cei doi "porumbei"!

Jador s-a despartit de frumoasa Simina in urma cu doua saptamani, dar a lasat sa se inteleaga ca nu exclude posibilitatea unei impacari si ca a ramas in relatii foarte bune cu frumoasa bruneta.

"Poate ca multi nu stiu sau nu cred ca intre mine si Simina sunt sentimente adevarate. Noi, ca pereche, nu am trait doar ce s-a vazut in fata televizoarelor. Noi am purtat zeci de conversatii telefonice de cand am iesit eu din casa, am ras, ne-am facut confidente, ne-am sfatuit reciproc, ne-am incurajat...Din pacate insa, desi am zis ca nu vom apleca urechea la barfe si rautati, intre noi a incoltit neincrederea, a aparut gelozia... Eu tin la Simina, o respect si ii apreciez principiile. Este o femeie de calitate si vreau sa stie ca sunt mereu la doar un telefon distanta daca are nevoie de mine. Ne-am despartit, este adevarat, dar am ramas in relatii bune si cine stie ce se va intampla? Nu stiu daca mai sunt sanse de impacare... Dar niciodata sa nu spui niciodata.", a declarat Jador pentru WOWbiz.ro acum o saptamana.

Jador s-a cuplat cu alta bomba sexy de la Puterea Dragostei! Vezi cat de fericiti sunt cei doi!

Ei bine, fanii emisiunii Puterea Dragostei vor avea un soc! Jador s-a intalnit la un suc si s-a pupat, acum cateva zile, cu alta bruneta sexy care a devenit celebra la emisiunea prezentata de Andreea Mantea.

Este vorba despre Andreea, tanara superba care a iesit din casa in urma cu doua luni. Dar nu mai avem ce sa va spunem, caci imaginile sunt graitoare....

