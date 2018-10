Simon Cowell a donat 50.000 de lire pentru un baiețel bolnav de cancer - VIDEO

Cunoscutul star TV Simon Cowell a donat 50.000 de lire pentru un băiețel care are cancer și i-a încurajat și pe alții să facă la fel, scrie protv.ro.

„Acest băiețel are patru ani și are nevoie de bani pentru a merge în America și a primi ajutor. Vreau ca și voi să mergeți pe pagina unde se strâng fonduri pentru Zac și să donați. Orice sumă va însemna mult el. Și - pentru că nici mie nu îmi place atunci când oamenii foarte cunoscuți îmi spun să fac ceva ce ei înșiși nu fac - o să donez și eu 50.000 de lire. Știu că să ajungem la suma de care Zac are nevoie.", a spus Cowell într-un interviu.

Presa britanică scrie că micuțul are o formă extrem de rară e leucemie, care nu poate fi tratată decât în Statele Unite.

Mama băiețelului a reacționat deja în social media, acolo unde i-a transmis un mesaj lui mogulului media.

„Îți mulțumesc, Simon, pentru că ne susții. I-am explicat lui Zac că l-ai ajutat să își cumpere medicamentul lui special. Și Zac îți mulțumește.", i-a transmis Hannah Oliver-Willets.

Până în acest moment părinții lui Zac au reușit să strângă 400.000 de lire, însă mai au nevoie de 100.000 de lire.