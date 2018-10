Simon Cowell, donatie de 50.000 de lire pentru un baietel de patru ani care are cancer - VIDEO

Simon Cowell google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscutul star TV a donat 50.000 de lire pentru un baietel care are cancer si i-a incurajat si pe altii sa faca la fel. „Acest baietel are patru ani si are nevoie de bani pentru a merge in America si a primi ajutor. Vreau ca si voi sa mergeti pe pagina unde se strang fonduri pentru Zac si sa donati. Orice suma va insemna mult el. Si - pentru ca nici mie nu imi place atunci cand oamenii foarte cunoscuti imi spun sa fac ceva ce ei insisi nu fac - o sa donez si eu 50.000 de lire. Stiu ca sa ajungem la suma de care Zac are nevoie.", a spus Cowell intr-un interviu. Presa britanica scrie ca micutul are o forma extrem de rara e leucemie, care nu poate fi tratata decat in Statele Unite. ...