Simona Florescu, declaratie de dragoste uluitoare pentru Ion Dichiseanu. „Asta e iubirea adevarata”

simona florescu

Simona Florescu i-a tranmis un mesaj de iubire extraordinar de frumos fostului ei partener de viata, marele actor Ion Dichiseanu.

Cantareata de muzica usoara Simona Florescu a format un cuplu cu renumitul actor Ion Dichiseanu pana in urma cu opt ani, cand cei doi au divortat. Din mariajul lor a rezultat o fiica, Ioana. Chiar daca sunt divortati, cei doi au ramas in relatii foarte bune.

Cel mai recent mesaj postat de Simona Florescu in mediul online vorbeste despre iubire. Este o declaratie de dragoste superba pentru cel care i-a fost sot, Ion Dichiseanu, impreuna cu care apare in doua fotografii pe care le-a publicat impreuna cu mesajul respectiv.

„Iubirea este singura energie care exista cu adevarat. Nu cred ca exista oameni care nu isi doresc sa fie iubiti. Oamenii tanjesc dupa iubire. Iubirea e sentimentul acela de a a-ti pasa, de a avea grija, de a duce dorul persoanei iubite, in ciuda trecerii timpului. Asta e iubirea adevarata.

Iubirea doare uneori, dar ne si curata ,ne purifica, ne inalta, ne face mai buni, mai frumosi. Iubirea nici macar nu are memorie. Ea ofera si uita ca a oferit, neasteptand ceva in schimb. Iubirea adevarata inseamna DUMNEZEU”, a transmis Simona Florescu.

Marele actor Ion Dichiseanu a implinit 85 de ani luna aceasta. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, Facultatea de Teatru din Bucuresti in anul 1959. Are o cariera impresionanta, cu roluri memorabile in cinematografie si in teatru.

