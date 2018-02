Simona Gherghe a izbucnit in lacrimi la TV: „Nu stiam daca mai sunt in stare sa continui emisiunea”

Simona Gherghe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Gherghe a prezentat un caz in emisiunea pe care o modereaza care a emotionat-o pana la lacrimi. Patru copii traiesc in bezna, alaturi de tatal lor pe nume Mihaita Iorga. „Copiii de la gradinita, cred ca sunt invidiosi pentru ca ei nu au ajuns niciodata intr-un platou de televiziune si voi sunteti aici. Si o sa aveti posibilitatea, cand va duceti acasa, la gradinita si la scoala sa le povestiti ca aici sunt luminui multe. Sunt colegi care au aparate mari care sunt camere si o sa te rog sa faci cu mana la camera. Si sa le spui sa nu mai fie rai cu tine, ca ai ajuns la Bucuresti. Atat de tare m-a emotionat ce mi-a spus Daniel, incat nu stiam daca mai sunt in stare sa continui emisiunea&rdqu ...