Simona Gherghe este in culmea fericirii. Vestea incredibila primita in urma cu scurt timp!

simona gherghe

Simona Gherghe este una dintre cele mai iubite vedete din Romania, iar farmecul aparte al frumoasei prezentatoare a fost confirmat inca o data. Pe langa faptul ca emisiunea pe care o prezinta, "Acces Direct", este una dintre cele mai urmarite emisiuni de la tv, Simona Gherghe are acum un nou motiv de bucurie.

Simona Gherghe este o vedeta apreciata si iubita, iar acest lucru nu o spunem doar noi, o spun chiar cifrele. Intr-un sondaj IRES fanii o propulseaza pe indragita prezentatoare in topul celor mai admirate romance. Vestea a fost data in urma cu putin timp chiar de Simona Gherghe, care este in culmea fericirii.

Topul realizat de IRES o ridica pe Simona Halep in fruntea preferintelor romanilor cu un procentaj de 16%. Asa cum spuneam, in acelasi top se afla si frumoasele prezentatoare de la Antena 1, Simona Gherghe si Mirela Vaida.

In urma sondajului realizat de IRES mai multe romance se afla in topul preferintelor romanilor, iar dintre aceste vedete le regasim pe Andreea Marin, Andreea Esca, Nadia Comaneci, Irina Loghin, Monica Tatoiu, Antonia, Delia, Maria Ciobanu, Mihaela Radulescu, Maria Dragomiroiu, Stela Popescu sau Angela Similea.

