Simona Gherghe și soțul ei, Razvan Sandulescu, weekend de neuitat: ”Simona, vrei sa ne faci o surpriza?”

Medicul oftalmolog Maria Pop va fi bunică și trăiește momente de mare bucurie. A făcut această destăinuire la televizor, în emisiunea ”Refresh by Oana Turcu”, fiind extrem de emoționată. Fiica ei, Letiția, a pregătit până în cele mai mici detalii ”scena”, iar viitoare bunică a fost luată prin surprindere. Monica Pop a fost foarte bucuroasă […] The post Medicul oftalmolog Maria Pop va fi bunică. Iată mesajul prin care a primit marea veste appeared first on Cancan.ro.

Bucharest Mayor Gabriela Firea launched a new series of criticisms against Social Democrat Party (PSD) leader Liviu Dragnea in a statement on Monday, issued during a party executive committee meeting which she did not attend.